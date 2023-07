Aufgrund der demografischen Entwicklung plant die Gemeinde Hütschenhausen, eine weitere Kindertagesstätte (Kita) zu bauen. Durch die höhere Geburtenzahl sei die Gemeinde gezwungen, weitere Kita-Plätze zu schaffen, so Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU). An vier Standorten sieht der Rat die Möglichkeit, diese Einrichtung zu schaffen. Nun müsse mit einer Machbarkeitsstudie geprüft werden, welcher Platz geeignet sei. Einstimmig wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen, das Architekturbüro Alexander Blanz, Landstuhl, mit einer Machbarkeitsstudie und Standortanalyse für den Bau der neuen Kita zu beauftragen. Das Büro bietet die Arbeiten für 14.400 Euro an.