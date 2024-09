Wer an der Emmerich-Smola-Musikschule wöchentlichen Instrumental- oder Gesangsunterricht nimmt, der muss dafür ab 2025 mehr Geld hinlegen als bisher. Zum 1. Januar führt die Stadt für ihre Einrichtung am St.-Martins-Platz eine neue Gebührenordnung ein – das hat der Kaiserslauterer Stadtrat am Montagnachmittag bei einer Enthaltung beschlossen. 60 Wochenminuten regulärer Einzelunterricht sollen demnach bald 120 statt 110 Euro im Monat kosten. Kinder, Jugendliche, Azubis und Studenten zahlen den ermäßigten Preis, künftig also 104 statt 100 Euro. Teurer werden die Lehrstunden auch für Dreier-, Vierer- sowie Fünfergruppen. Lediglich der Zweierunterricht soll ab 2025 günstiger sein, wie aus einer Aufschlüsselung der Verwaltung hervorgeht: Nur noch 77,50 Euro wird die Stadt monatlich für 60 Wochenminuten berechnen – 80 sind es aktuell. Die ermäßigte Gebühr liegt hier dann bei 64 statt 70 Euro. Zuletzt waren die Tarife zum 1. Januar 2019 angehoben worden.