Hat eine Skateanlage in Kaiserslautern Zukunft? Genügend Fürsprecher gibt es. Doch weil es noch immer keine Planung für eine Dauerlösung gibt, könnte 2027 das Aus drohen.

Nach einem monatelangen Hickhack wurde im vergangenen Sommer auf dem Parkplatz Ecke Benzinoring / Ludwigstraße eine Skateanlage aufgebaut – und die kommt gut an. Das Problem an der Bahn, die im Wesentlichen aus Holzteilen besteht: Sie war von Beginn an als Provisorium geplant, wurde durch Projektmittel des Landes nur für ein halbes Jahr finanziert. Mit ihr sollte getestet werden, wie die Jugendlichen einen solchen Platz annehmen, was es für eine langfristige Gestaltung braucht. Für eine Dauerlösung bräuchte es eine andere Finanzierung. Die Stadt rechnete im vergangenen Jahr für einen langfristig nutzbaren Skatepark mit rund 160.000 Euro, orientierte sich dabei an anderen ähnlichen Anlagen wie in Pirmasens.

Die Skater haben sich in einem Verein organisiert, deren Vorsitzender Tim Kopta immer wieder von der Anlage schwärmt und der nicht müde wird, eine Dauerlösung zu fordern. Denn die Rampe wird aufgrund der Witterungseinflüsse nicht ewig halten. Von zwei, maximal drei Jahren war die Rede. Auch die politischen Vertreter sind auf den Zug aufgesprungen. So wird seit vergangenem Jahr diskutiert, wie es dauerhaft mit dem Skatepark weitergehen kann. Der Jugendhilfeausschuss sprach sich im November einstimmig dafür aus, dass der Platz ausgebaut wird. Schon im Oktober zuvor war die Anlage auf Initiative der SPD Thema im Stadtrat. Die Sozialdemokraten hatten dabei dafür plädiert, eine Dauerlösung nicht auf den Skatesport allein zu beschränken.

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Was passiert im nächsten Jahr?

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel sagte bei der diesjährigen Saisoneröffnung des Skateparks nach der Winterpause: „Wie lange wir diese Rampe hier erhalten können, kann ich nicht sagen. Aber dass wir gemeinsam an einer dauerhaften Lösung arbeiten, ist gemeinsame Übereinkunft.“ Doch trotz aller Lippenbekenntnisse gibt es noch immer keine Planung, wie die Skateanlage und ein Platz für Jugendliche dauerhaft gestaltet werden können. CDU und SPD brachten am Montag erneut Anträge in den Stadtrat ein, die darauf abzielten, auf dem Parkplatz neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium dauerhaft einen Platz für Jugendliche zu schaffen. „Aber es muss Hand und Fuß haben. Uns ist wichtig, dass geprüft wird, wie und was da gemacht wird“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzende Ursula Düll.

Ihr SPD-Pendant Patrick Schäfer schlug vor, den Parkplatz als solchen zu entwidmen, um ihn dauerhaft für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellen zu können. Das Grünflächenamt solle eine Umgestaltung und Erweiterung der Fläche planen, sodass dort ein Multifunktionsplatz mit zusätzlichen Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten entstehen kann. „Wir hätten gerne einen Entwurf im Vorfeld der Haushaltsberatung für das Jahr 2027 gesehen, weil wir ja wissen, dass die Skater dort nur noch dieses Jahr fahren dürfen“, sagte er. Unklar ist, wie es mit der Anlage dann weitergeht.

Zeit für einen fertigen Entwurf bis September zu knapp

Diesen geforderten Zeitplan für die Planung, der so bereits Teil des Beschlusses im Jugendhilfeausschuss vor knapp sechs Monaten war – bezeichnete Baudezernent Manuel Steinbrenner (Bündnis90/Die Grünen) als „ambitioniert“. „Dort sind die Rahmenbedingungen komplex, weil baurechtliche Regelungen zu beachten sind und wir ermitteln müssen, wie wir die Fläche dazwischen nutzen können“, erläuterte er. Eine offene Frage ist, ob der Bebauungsplan geändert werden muss. Denn in der aktuell gültigen Variante ist auf der Fläche eine zweigeschossige Tiefgarage vorgesehen. „Bisher – so wurde uns das zugetragen – gab es wohl ein paar Unstimmigkeiten darüber, wer in der Verwaltung für was zuständig ist und den ersten Schritt macht“, sagte Schäfer.

Einen fertigen Entwurf könne er bis September nicht versprechen, äußerte Steinbrenner. Aber bis dahin lasse sich abschätzen, welche zeitlichen Erwartungen realistisch seien. „Dass die Skateanlage da vom Citymanagement hingestellt wurde, ist passiert. Aber wenn das Referat Grünflächen das geplant hätte, wäre das anders gelaufen: langfristiger, aber dafür nicht so schnell“, meinte Steinbrenner.

Jugenddezernentin Anja Pfeiffer (CDU) bekräftigte noch einmal den Wunsch nach einer Dauerlösung, der aus den bisherigen Beratungen im Jugendhilfeausschuss kam: „Die Zielsetzung ist klar, wir wollen auch nächstes Jahr einen Betrieb der Anlage haben und brauchen eine dauerhafte Lösung. Ich kann hier aber nichts versprechen, weil wir eine Planung brauchen.“

Für diese sprach sich der Rat einstimmig – bei sieben Enthaltungen – aus.