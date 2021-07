Illegales Autorennen oder zufällig beide zu schnell unterwegs? Die Polizei sucht Hinweise auf zwei Raser, die am Sonntagnachmittag aufgefallen sind.

Zwei Autos, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt fuhren, sind laut Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet worden. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass ihm die beiden Fahrzeuge gegen 17 Uhr in der Pariser Straße stadtauswärts aufgefallen waren. Beide Wagen seien am „Kleeblatt“ auf die B 270 aufgefahren und in Richtung Weilerbach davongebraust.

Trotz einer sofortigen Suche konnten die beschriebenen Fahrzeuge nirgends mehr gesichtet werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen die „Raser“ ebenfalls – im Stadtgebiet oder auf der B 270 – aufgefallen sind oder die durch die Fahrweise sogar gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631/369-2250 entgegen.