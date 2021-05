Die Polizei sucht einen Verkehrsrowdy, der am späten Freitagnachmittag durch seine Fahrweise einen Radfahrer gefährdet und einen Unfall verursacht haben soll. Der Radfahrer war gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 504 von Waldleiningen in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als ihm mit überhöhter Geschwindigkeit ein schwarzer Audi entgegenkam. Das Auto kam dabei mehrmals von der Straße ab, ehe es dem Fahrer gelang, abzubremsen und den Wagen kurz anzuhalten. Durch das Abkommen von der Fahrbahn muss es laut Polizei zumindest am Audi Sachschäden an Außenspiegel und Stoßstange gegeben haben. Ob auch Schäden an der Fahrbahn oder Leitpfosten entstanden sind, wird derzeit überprüft.

Mann mit Hund als Zeuge gesucht

Weitere Anhaltspunkte zu Fahrer und Fahrzeug liegen nicht vor. Daher sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Ein Spaziergänger mittleren Alters mit blauem T-Shirt und Hund soll den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet den Mann, der aus Waldleiningen stammen soll, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 zu melden. Gegen den Audi-Fahrer laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts der Unfallflucht.