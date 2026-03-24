„Lieder von Sehnsucht und Verklärung“ mit Raritäten der Romantik präsentierten Bariton Josua Bernbeck und Pianistin Doriana Tchakarova im Kuseler Horst-Eckel-Haus.

Der junge Sänger ist kein Unbekannter in Kusel: 2023 zählte er zu den Stipendiaten der Wunderlich-Stiftung. Auch Pianistin Doriana Tchakarova ist bereits hier aufgetreten. Dunkle Klangfarben prägen die „Neun Lieder und Gesänge“ von Johannes Brahms. Bange Ahnung bebte immer wieder in der Stimme des Baritons, in der sich die leisesten Stimmungsschwankungen widerspiegelten. Doriana Tchakarova war am Flügel eine sehr einfühlsame Begleiterin und lotete in ihrem Spiel subtile Nuancen aus.

Immer wieder blühte die Stimme von Josua Bernbeck auf, oft in tiefem Schmerz. Auch Tchakarovas Spiel wurde dann intensiver, bevor das Lied „Ich schleich’ umher“ nach einem Text von August von Platen in schaurigem Stürmen ausklang. Aufgewühlte Bewegung dominierte auch das Lied „Der Strom, der neben mir verrauschte“. Einer vergangenen Liebe trauerte Bernbecks lyrisches Ich nach, seine verletzten Gefühle äußerten sich machtvoll und schmerzlich zugleich.

Zärtliche Wehmut

„Wie mittendrin“ fiel der junge Sänger nachdenklich und selbstvergessen ins sinnend vor sich hinperlende Spiel der Doriana Tchakarova im Lied „Du sprichst, dass ich mich täuschte“ ein. Wie einen elegischen Abgesang mit scharfen Untertönen von erstaunlicher Reife gestaltete er auch „Bitteres zu sagen denkst du“. Den Balladencharakter der erzählerischen Grundhaltung formte er mit expressiven Akzenten plastisch aus. Voll zärtlicher Wehmut glänzte seine Stimme in höheren Lagen.

Tiefe Nachdenklichkeit charakterisierte auch die „Abendbilder“ von Hugo Wolf nach Texten von Nikolaus Lenau. Klavier- und Gesangsstimme verschränkten sich unmerklich ineinander, ergänzten sich und setzten wechselseitige Impulse in einer wunderbar harmonierenden Interaktion.

Mühsam errungene Fassung

Wenig bekannt sind die „Drei Petrarca-Sonette“ von Franz Liszt, die Bernbeck und Tchakarova in einer späteren Fassung vorstellten. Die beiden Künstler formten hier eine zutiefst romantische Gefühlswelt mit elegisch-beschwörendem Ausklang. Im zweiten Sonett „Pace non trovo“ verloren sich zunächst thematische Fragmente in einem stürmisch aufgewühlten Klavierpart, bevor Bernbecks Stimme dunkel, in mühsam errungener Fassung einsetzte und das Lied als offene Frage verklingen ließ.

Innig-weich verströmte sich die Stimme in der hingebungsvoll-zärtlichen Melodie des dritten Sonetts „I’ vidi in terra angelici costume“, einem schwärmerischen Lob auf die überirdische Schönheit der Geliebten. Filigranste stimmliche Nuancen voll tiefer Empfindung, aber auch jugendlicher Frische zeichneten diesen Vortrag aus, über den dezent verhaltenen Akkorden von Doriana Tchakarova, die sich hier bewusst zurücknahm, um der Stimme maximalen Raum zur Entfaltung zu geben. Die Zuhörer applaudierten begeistert dieser mitreißenden Interpretation.

Mit Carl Loewes Ballade von der „Uhr“ klang der Streifzug durch die Romantik aus. Dezent hämmernde Klavierakkorde beschworen das Ticken des Uhrwerks herauf. Dann präsentierte Bernbeck in beiläufigem Erzählton nicht ohne feine Ironie diese Ballade, zu der auch Tchakarova humoristische Akzente setzte.