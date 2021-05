Familienbande: Ritzy Hülsmann (16) und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Randy haben es in jungen Jahren als Fußballtorwart schon weit gebracht. Der eine spielt in der B-Jugend-Bundesliga für den FC Bayern München, der andere für die U14 des 1. FC Kaiserslautern in der Verbandsliga Südwest. Noch einem weiteren Sprössling der Trierer Rechtsanwaltsfamilie werden Torwartqualitäten nachgesagt. Der hat aber eine andere Sportart im Blick.

Zwei markante Gemeinsamkeiten haben die Brüder Tom Ritzy und Gregory Randy Hülsmann: Die beiden gebürtigen Trierer wollen nur mit ihrem Zweitnamen gerufen werden – und sind hoffnungsvolle Torwarttalente. Der 16-jährige Ritzy spielt seit gut dreieinhalb Jahren beim FC Bayern München und hatte hier bis zur coronabedingten Saisonunterbrechung einen Stammplatz im B-Junioren-Bundesligateam des deutschen Rekordmeisters. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Randy steht seit Mitte 2018 beim 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten. Starke Leistungen haben auch ihn ins Blickfeld von Bundesligisten rücken lassen, unter anderem soll RB Leipzig ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung haben.

Ray und Romy spielen Tennis

Mutter Katrin sieht den Anfragen für Randy ganz gelassen entgegen: „Wir sind froh, wenn unsere Kinder ihren Traum leben können. Wir unterstützen sie, wo und wann es nur geht.“ Damit spricht sie auch für ihren Ehemann Rainer, mit dem sie gemeinsam eine Rechtsanwaltskanzlei in Trier betreibt. Auch die beiden anderen Sprösslinge der Familie aus dem Stadtteil Heiligkreuz sollen nicht zu kurz kommen: Ray (9) und Romy (8) spielen genauso wie die Mama leidenschaftlich gerne Tennis und gehen für den TC Trier an den Start.

Laufen und Videotraining

So ein wenig neidisch ist Randy auf seinen älteren Bruder in diesen Tagen schon: Während Ritzy beim FC Bayern während der Corona-Einschränkungen zwar nicht spielen, dafür aber als Profi-Nachwuchsspieler zumindest mit der Mannschaft trainieren darf, ist das dem 14-Jährigen beim FCK aktuell nicht möglich. „Das dürfen erst die älteren Jahrgänge.“ Auch das Internat am Heinrich-Heine-Gymnasium kann Randy derzeit pandemiebedingt nicht besuchen. Zuhause in Trier nimmt er tagsüber am Fernunterricht teil. Zweimal die Woche gibt es unter Anleitung von Jonas Lauterbach per Zoom Athletikübungen vom FCK. Drei bis vier Mal Laufen – sechs Kilometer in einer halben Stunde – sieht das regelmäßige Programm der C-Jugendlichen zudem vor. Wie gern wäre auch das Lauterer Torwarttalent wieder in der Pfalz und würde mit seinen Mannschaftskameraden trainieren. „Wenn man durch solche Einschränkungen helfen kann, das Virus einzudämmen und so eventuell Menschenleben rettet, gibt es für mich aber keine Alternative“, macht Randy unmissverständlich klar.

Gefühlt ein Jahr älter

Mit seinen 14 Jahren wirkt er schon sehr cool. Die Zeit im Internat und bei den jungen Roten Teufeln hat ihn reifen lassen. „Wenn unsere Jungs während der Saison, wenn alles normal läuft, mal wieder nach Hause kommen, sind sie gefühlt immer ein Jahr älter“, sagt die Mama und lacht.

Bei einem Turnier im Saarland, das Randy mit dem Nachwuchs der Trierer Eintracht bestritt, sei der FCK auf ihren Filius aufmerksam geworden. Danach ging alles ganz schnell – und der Zweitälteste aus dem Hause Hülsmann wechselte ins Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröhnerhof. Dabei war der Anfang schwer. Mit sieben Jahren stand Randy noch beim VfL Trier im Tor, fühlte sich bei einem seiner ersten Spiele von der Abwehr fürchterlich im Stich gelassen. „Da hat er die Handschuhe in die Ecke geknallt und gesagt, er würde aufhören“, erinnert sich Katrin Hülsmann. Der dezente Hinweis von ihr, er könne seine Teamkollegen nicht so einfach im Stich lassen, kam an. Randy machte weiter – und startete wenig später durch.

Am Spielplan orientiert

Randy und sein bei den Bayern spielender Bruder verbinde „wie auch mit den beiden anderen Geschwistern ein herzliches Verhältnis“, betont die Mutter. Kleine (nach Kaiserslautern) oder große Familienausflüge (nach München) orientieren sich oft an den Spielplänen der Bayern- und der FCK-Jugend.

Einen gesunden internen Konkurrenzkampf der beiden Torwarttalente schließt die familiäre Harmonie nicht aus, wie Katrin Hülsmann zu berichten weiß: „Da sagt der eine zum anderen schon mal, dass er ja später bestenfalls Dritte Liga spielt, und der andere kontert dann, dass er sowieso nichts könne …“

Beckenbauers Enkel

Ritzys Laufbahn nahm so Fahrt auf: Während des Porta-Nigra-Cups von Eintracht Trier war es Franz-Beckenbauer-Enkel Dominik, der Mutter Hülsmann bei der Players Night ansprach und Ritzy nach starken Turnierleistungen zu einem Probetraining nach München einlud. Dort hinterließ der Manuel-Neuer-Fan einen überzeugenden Eindruck. Weil er anfangs noch zu jung fürs Bayern-Internat war, betreuten ihn seine Eltern in den ersten Monaten im wöchentlichen Wechsel in einer eigens vor Ort angemieteten Wohnung. Inzwischen lebt der Filius mit rund 40 weiteren Nachwuchsspielern auf dem FC-Bayern-Campus am nördlichen Stadtrand.

Identisch sehen Randy und Ritzy bei sich Stärken („auf der Linie“) und Schwächen („in der Fußarbeit“). Heimweh kennen die Manuel-Neuer-Fans nicht. „Wenn ich es irgendwann zum Profi schaffe, haben sich die Mühen gelohnt“, bekennt der 1,98 Meter große Ritzy. Wie sein Bruder in der bayerischen Landeshauptstadt fühlt sich auch Randy (1,86 Meter) beim FCK und im Internat am Heinrich-Heine-Gymnasium bestens aufgehoben – zumal er sich hier mit dem ebenfalls aus den Reihen der Trierer Eintracht hervorgegangenen Daniel Imafidon ein Zimmer teilt.

Durchs Nadelöhr

Um ihr großes Ziel Bundesliga zu verwirklichen, müssen beide durch ein Nadelöhr. Die Wahrscheinlichkeit, als Spieler eines Nachwuchsleistungszentrums auf der Strecke zu bleiben und es nicht bis ganz nach oben zu schaffen, ist weitaus höher, als einmal Profi bei einem Topclub zu werden. Das Leipziger Interesse ehrt Randy. Es wäre der nächste große Schritt auf der Karriereleiter. Er sagt aber auch: „Hier in Lautern fühle ich mich sehr wohl, und mit Max Bergemann-Gorski, Marc Bilgili und Torwarttrainer Jan Zimmler habe ich Toptrainer.“

Auch Bruder Ray wird einiges an Torwarttalent nachgesagt. Bis zur Trierer Eintracht hatte es der heute Neunjährige schon mal gepackt, hatte sich dann aber wieder zurückgezogen. „Neulich kam noch mal die Anfrage, ob er nicht wieder ins Tor will“, verrät die Mutter. Doch genauso wie sie und Tochter Romy frönt er dem Tennis und hat es bereits in den Förderkader geschafft.

Katrin Hülsmann bleibt entspannt. Die Erfolge der vier Kinder machen sie und ihren Ehemann Rainer stolz. Druck gibt es aber keinen: „Egal was kommt: Die Erfahrungen und Eindrücke kann unseren Kindern niemand mehr nehmen.“

