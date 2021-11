Ein Randalierer ist der Polizei nach deren Angaben am Sonntag aus der Mühlstraße gemeldet worden. Anwohner teilten gegen 11 Uhr mit, dass ein Mann auf seinem Fußweg in Richtung Mall Glasflaschen auf den Boden werfen würde und sowohl an Autotüren als auch an Haustüren rüttele.

Dank der guten Personenbeschreibung konnte die ausgerückte Streife kurz darauf den mutmaßlichen Täter in der Fackelstraße stellen. Er war gerade dabei, gegen einen Stromkasten zu urinieren. Und auf der Strecke, die er gerade zurückgelegt hatte, lagen mehrere zerbrochene Flaschen.

Die Beamten sprachen den Mann an und erklärten ihm den Grund der Kontrolle. Er war mit der Durchsuchung seines Rucksacks einverstanden. Darin befanden sich mehrere leere und volle Flaschen Alkohol.

Dem 62-Jährigen wurde ein Platzverweis für den Kernstadt-Bereich bis zum nächsten Morgen erteilt. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.