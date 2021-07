Ein Anwohner hat in der Nacht zu Montag die Polizei verständigt, weil in der Richard-Wagner-Straße jemand Flaschen auf die Straße warf. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen um 1 Uhr an der beschriebenen Stelle auf zwei Männer, ist im Polizeibericht zu lesen. Neben ihnen lagen zerbrochene Flaschen. Beide wurden einer Kontrolle unterzogen, durften aber anschließend weiterziehen. Sie erhielten allerdings einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen, 8 Uhr. Bei einer ersten Überprüfung der Umgebung wurden keine Beschädigungen durch die Glasscherben entdeckt. Betroffene, die einen Schaden geltend machen möchten, können sich an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631/369-2250, wenden.