Am Samstag verletzte sich ein Randalierer in der Kaiserslauterer Altstadt offensichtlich selbst. In den frühen Morgenstunden hörte ein Anwohner in der Schillerstraße ein lautes Klirren, teilt die Polizei mit. Er stellte eine zerstörte Schaufensterscheibe fest und sah noch eine Gruppe junger Männer flüchten. Bei der Kontrolle einer Personengruppe noch in Tatortnähe fiel ein 19-Jähriger mit blutenden Schnittverletzungen am Bein auf, die er nicht plausibel erklären konnte.

Sanitäter brachten den Mann zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den restlichen fünf Personen der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.