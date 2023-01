Am frühen Sonntagmorgen ist ein Türsteher eines Lokals in der Martin-Luther-Straße an einen äußerst unkooperativen Feierwilligen geraten. Der 25-Jährige wollte laut Polizei trotz augenscheinlicher Alkohol- und Drogenbeeinflussung unbedingt feiern gehen, doch der Sicherheitsangestellte verwehrte ihm den Zutritt.

„Statt vernünftig von dannen zu ziehen“, so die Polizei, griff der junge Mann den Türsteher mit einem Schlüssel an. Der Mitarbeiter brachte den Angreifer zu Boden und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Beamten. Die Polizisten durchsuchten den Mann und fanden mehrere Ecstasy-Tabletten. Außerdem zeigte ein Test bei ihm einen Atemalkoholgehalt von 1,83 Promille, weswegen er zur Blutprobe ins Krankenhaus gebracht wurde.

Da er auch auf dem Weg dorthin Widerstand leistete, mussten die Polizisten den Mann nicht nur an den Händen, sondern auch an den Füßen fesseln. Als ihm nichts anderes mehr blieb, versuchte er schließlich einem Beamten eine Kopfnuss zu geben. „Nur durch geschickte Handhabe blieben alle Beteiligten unverletzt“, so die Polizei, „auch der Randalierer selbst.“

Kaum hatten die Polizisten den Mann auf freien Fuß gesetzt und ihm einen Platzverweis ausgesprochen, äußerte er mehrfach, nun entgegen der Anweisung wieder in das Lokal gehen zu wollen. Stattdessen verbrachte der 25-Jährige anschließend die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, wegen des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Drogenbesitzes.