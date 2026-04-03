Am Donnerstagabend randalierte ein Mann in der Mannheimer Straße in Kaiserslautern – und wurde deswegen von der Polizei eingesperrt. Der 40-Jährige lief gegen 21.15 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes immer wieder auf die Straße, berichten die Beamten. Beim Eintreffen des Kommunalen Vollzugsdienstes schlug er gerade mit einem 30 Zentimeter langen Holzstück auf die Fahrzeugscheibe eines abgestellten Imbisswagens ein. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er die Nacht in einer Polizeizelle. Ein Schaden am Imbisswagen entstand nicht.