Ein Randalierer in der Slevogtstraße hat am Donnerstagnachmittag die Polizei auf Trab gehalten. Anwohner hatten den 36-Jährigen gegen 15.30 Uhr der Polizei gemeldet. Als eine Frau ihr vor dem Gebäude abgestelltes Auto in Sicherheit bringen wollte, beschädigte der Mann die Motorhaube mit einer Glasflasche, heißt es im Polizeibericht. Die hinzugerufene Streife kontrollierte den 36-Jährigen und stellte dabei fest, dass er bereits am Morgen aufgefallen war und gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen worden war. Deshalb nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam, und er musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Der 36-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen.