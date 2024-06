Ein 37-Jähriger sorgte am Dienstagabend für Aufsehen in einer Tankstelle in der Otterbacher Lauterstraße. Der Mann betrat nach Angaben der Polizei gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum und kippte einen Wassereimer auf den Boden. Der Aufforderung der Kassiererin, das Geschäft zu verlassen, kam der Randalierer nicht nach. Im Gegenteil: Er blieb und beleidigte die Frau. Die hinzugerufene Polizeistreife sprach einen Platzverweis aus. Dieser wurde vom 37-Jährigen mit einem Hitlergruß quittiert. Auf den Tatverdächtigen kommen jetzt Anzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.