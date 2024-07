Gleich zwei Strafanzeigen handelte sich am frühen Samstagmorgen ein junger Mann in der Kaiserslauterer Altstadt ein. Der 23-Jährige geriet nach Polizeiangaben zunächst vor einer Shisha-Bar mit einem anderem Altstadt-Besucher in einen Streit. Die Altstadtstreife konnte die beiden alkoholisierten Kontrahenten zwar trennen, der Angreifer aber verhielt sich so aggressiv, dass ihm die Einsatzkräfte eine Handfessel anlegen mussten. Ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen. Dem Randalierer drohen jetzt Strafverfahren wegen Körperverletzung und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der US-Militärpolizei überstellt.