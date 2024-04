In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei in der Notaufnahme des Westpfalz-Klinikums einen randalierenden Mann aufgehalten. Der 61-Jährige war zuvor ambulant behandelt worden, danach durfte er die Klinik verlassen. Ohne erkennbaren Grund rastete er nach Angaben der Polizei aus, schlug mehrfach gegen die Eingangstür der Ambulanz und spuckte in einem Vorraum umher. Die Beamten reagierten, indem sie dem Randalierer einen Platzverweis erteilten und mit der Festnahme drohten. Daraufhin entfernte sich der Mann von der Klinik.