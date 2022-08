Ein unbekannter Randalierer hat am Samstagmorgen in der Kanalstraße vier geparkte Fahrzeuge beschädigt und einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Laut Polizei wurden Anwohner gegen 3.40 Uhr auf den Randalierer aufmerksam und alarmierten die Polizei. Er soll männlich und ungefähr 18 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen grünen Kapuzenpullover, Jeans und eine schwarze Bauchtasche. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369 2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.