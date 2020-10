Auf Außenspiegel hatte es am Samstagnacht ein 23-Jähriger in der Kaiserslauterer Beethovenstraße abgesehen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde in diesem Bereich von Zeugen eine randalierende Person gemeldet. Die anfahrende Polizeistreife konnte den Verdächtigen, auf welchen die Zeugenbeschreibung zutraf, in der Nähe finden. Neun beschädigte Fahrzeuge fanden die Beamten ebenfalls vor. Bereits bei der Feststellung der Personalien beleidigte er die Beamten massiv. Der alkoholisierte Mann musste anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung, so die Polizei.