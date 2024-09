Passanten haben der Polizei am Samstag gegen 13 Uhr eine randalierende und aggressive Person auf dem Bahnhofsvorplatz gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigten sich die Meldungen der Zeugen. Ein 36-Jähriger verhielt sich nach Angaben der Ermittler von Beginn an aggressiv. Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er zunächst nachkam. Da der Mann kurz darauf zurückkehrte und weiterhin ein aggressives Verhalten an den Tag legte, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass der 36-Jährige aufgrund früherer Vorfälle Führungsauflagen zu erfüllen hatte, die ihm unter anderem den Konsum von Betäubungsmitteln und Alkohol untersagten. Da die Beamten den Verdacht hatten, dass er unter dem Einfluss von Drogen steht, wurde dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem musste er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam bleiben.