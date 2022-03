Ein 33-Jähriger ist am Dienstag mehrfach aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, musste er schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Zunächst war der Mann gegen Mittag in einem Kiosk in der Friedensstraße aufgetaucht. Da er dort seit einigen Tagen Hausverbot hat, hat der Betreiber die Polizei gerufen. Nachdem der 33-Jährige zweimal das Hausverbot missachtete, erhielt er einen Platzverweis. Gegen 15.30 Uhr wurden die Beamten dann zu seiner Wohnadresse gerufen, da er Böller aus seinem Wohnungsfenster werfen würde. Die Beamten stellten die Feuerwerkskörper sicher und ermahnten den 33-Jährigen zur Ruhe. Gegen 23.30 Uhr riefen Zeugen dann die Polizei in die Ludwigstraße. Dort randalierte der 33-Jährige im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Ihm wurde ein weiterer Platzverweis erteilt und die Ingewahrsamnahme angedroht. Da er keine 20 Minuten später wieder in einem Hausflur randalierte und eine Anwohnerin beleidigt, nahmen die Beamten den 33-Jährigen in Gewahrsam. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.