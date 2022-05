Ein Randalierer ist der Polizei am Donnerstagabend in der Gasstraße gemeldet worden. Nach Angaben einer Zeugin würde der Mann gegen Autos schlagen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann, auf den die Beschreibung passte, am Synagogenplatz antreffen. Dort schlug er gerade auf den Außenspiegel eines Pkws ein. Der 37-Jährige legte ein aggressives Verhalten an den Tag und beleidigte die Beamten während der gesamten Kontrolle. Er erhielt einen Platzverweis und Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. An den anderen geparkten Fahrzeugen ließen sich laut Beamten keine Schäden feststellen. Eventuell Geschädigte können sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern melden.