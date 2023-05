Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Montag in die Marktstraße gerufen worden. Ein Zeuge meldete gegen 22.30 Uhr einen schreienden Mann vor einem Eiskaffee sowie Handgreiflichkeiten. Vor Ort trafen die Beamten nach eigenen Angaben auf einen alkoholisierten 60-Jährigen mit einer Verletzung an der Nase. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann im Eiscafé ein Kartenlesegerät zerstört sowie einen 25-Jährigen am Hals gepackt. Der wiederum konnte sich aus dem Griff lösen und schlug dabei dem 60-Jährigen auf die Nase. Ein Alkoholtest bescheinigte dem Randalierer einen Wert von 2,48 Promille. Im Krankenhaus randalierte er weiter. Zwei Security-Mitarbeiter hatten den 60-Jährigen beim Eintreffen der Polizei im Krankenhaus fixiert. Erst nachdem die Polizeibeamten den Mann gefesselt hatten, ließ er sich beruhigen. Nach der Untersuchung verbrachte er die Nacht in der Ausnüchterungszelle, so die Polizei.