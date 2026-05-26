Farbenprächtige Trachten, Musik und Tanz: Die Folkloregruppe „Rancho Folclórico Português“ feiert in Kaiserslautern ihren 50. Geburtstag – mit Gästen aus drei Ländern.

Zehn befreundete Folkloregruppen aus Rheinland-Pfalz, Frankreich und Luxemburg gaben sich in der Hohenecker Burgherrenhalle ein Stelldichein und gratulierten zum Geburtstag der „Rancho Folclórico Português“. Farbenprächtige Trachten mit bestickten Röcken, weißen Blusen und rot-schwarzen Mustern kündeten von der folkloristischen Tradition Nordportugals.

In Fischernetzen und landwirtschaftlichem Gerät spiegelte sich die heimatliche Lebensart der Portugiesen – ebenso wie in der Darstellung der „Madonna von Fátima“, die im Marienmonat in Portugal besonders verehrt wird. Zu Beginn des folkloristischen Teils am Nachmittag trugen Mitglieder der Folkloregruppen die Marienstatue in einer mit weißen und roten Blumen geschmückten Sänfte bei Trommelschlägen durch ein Spalier in der Halle. Bis in den frühen Abend gehörte die Bühne den Tanzgruppen und ihren Vorführungen.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit einem Festgottesdienst mit Weihbischof Otto Georgens und Diakon Claudio Caetano, Seelsorger der portugiesischen Gemeinde im Bistum Speyer. „Ich bin dankbar, dass es die portugiesischen Folkloregruppen gibt“, würdigte Georgens, dass viele Portugiesen an ihrer Tradition festhalten. Im Anschluss segnete der Weihbischof die Vereinsfahnen der teilnehmenden Folkloregruppen.