Die beliebten „Ramsteiner Sommernächte“, die unter jeweils wechselndem Ländermotto während der Sommerferien immer freitags viele Besucher ans Congress Center (CCR) locken, sind endgültig abgesagt worden. „Wir haben lange überlegt, ob wir die ,Sommernächte’ in abgespeckter Form anbieten sollen, haben uns aber letztlich doch dagegen entschieden, weil sie in gewohntem Umfang wegen der Pandemie nicht machbar gewesen wären und wir die Erwartungen der Besucher nicht enttäuschen wollten“, teilte das Führungsteam des CCR, Andreas Guhmann und Burgel Stein, mit. Die „Sommernächte“ seien „ein Unikat“, das 2021 wieder in gewohnter Form für Stimmung auf dem Prometheusplatz sorgen werde. In diesem Sommer soll die Unterhaltung aber nicht gänzlich den Corona-Schutzverordnungen zum Opfer fallen: „Wenn der Busbahnhof am CCR Mitte bis Ende Juli fertig ist, wird es dort in kleinerem Rahmen Musikveranstaltungen geben“, versprechen Stein und Guhmann. Was auf dem Programm stehen wird, ist noch unklar. „Das machen wir davon abhängig, was zu diesem Zeitpunkt erlaubt und realisierbar sein wird“, wollen die Geschäftsführer nicht jetzt schon Erwartungen wecken, die dann womöglich nicht erfüllt werden könnten.