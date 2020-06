Weil er seinen Lkw mit Fertighausteilen überladen hatte und die Fracht zudem nicht ausreichend gesichert war, hat die Polizei einem Lkw-Fahrer auf der A6 in Richtung Ramstein-Miesenbach am Montag die Weiterfahrt untersagt. Am Montagnachmittag fiel Beamten der Schwerverkehrsüberwachung auf der A6 ein abenteuerlich beladener Lkw auf, der Teile eines Fertighauses transportierte, schreibt die Polizei. Das Fahrzeug wurde auf dem Autohof Ramstein angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Spezialisten fest, dass die Ladung bereits einseitig nach rechts verrutscht war und über die Ladebordwand hinausragte. Die zulässige Fahrzeugbreite war dadurch erheblich überschritten. Die Sicherung der Fertighausteile war völlig unzureichend und mangelhaft. Dem 49-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.