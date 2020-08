Der Freibadbereich des Freizeitbads Azur in Ramstein-Miesenbach ist am kommenden Sonntag zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. Am Montag, 31. August, bleibt das Azur geschlossen. Am Dienstag, 1. September, beginnt die Wintersaison 2020/2021. Im Hallenbad sind aufgrund der Hygienevorschriften und Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie maximal 175 Personen erlaubt, in der Sauna maximal 20 Personen.