In das Förderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ wurde die Stadt Ramstein-Miesenbach aufgenommen. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling mitgeteilt. Die Gelder aus dem Bund-Länder-Programm sollten für Projekte verwendet werden, die sich an der „dynamischen Entwicklung unserer Kommunen“ orientieren, sagte Ebling. Ramstein-Miesenbach hatte sich mit der Idee, einen Bildungs- und Freizeitcampus in der Nähe des Freizeitbades Azur zu errichten, beworben. Außerdem wird darüber nachgedacht, einen Klimagarten in der Stadtmitte anzulegen.