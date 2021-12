Amtsübergabe in Weilerbach: Fast ein Dreivierteljahr nach der Wahl wurde Ralf Schwarm am Donnerstagabend vereidigt.

Ihm sei bewusst, welch verantwortungsvolles Amt er damit antrete, betonte der Sozialdemokrat in der Sitzung des Verbandsgemeinderates, die auch etliche Zuschauer verfolgten. Ihm werde eine Verbandsgemeinde übergeben, in der die Bürger gerne wohnten und zuhause seien: „Das darf sich natürlich in Zukunft nicht ändern." Er habe großen Respekt vor der Aufgabe, bei der er auch ein wertschätzender Arbeitgeber für die Verwaltungsmitarbeiter sein will. „Ich werde dazulernen müssen, und dazu bin ich bereit", meinte Schwarm und betonte, dass er kritikfähig sei. Er bot den Ratsmitgliedern eine gute Zusammenarbeit an. Noch-Bürgermeisterin Anja Pfeiffer führte Schwarm in das Amt ein (unser Foto). Die Fraktionen bedankten sich bei ihr und hießen den Nachfolger willkommen.