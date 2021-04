25 Jahre war er Kassenwart bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Kaiserslautern. Eigentlich wollte er kein Amt mehr übernehmen. Seit vier Jahren gehört Ralf Pera nun der Ortsgruppe Kaiserslautern des Pfälzerwald-Vereins (PWV) an und übt als zweiter Vorsitzender kommissarisch das Amt des Vorsitzenden aus. Zwischenzeitlich hat er sich zum Wanderführer ausbilden lassen.

Ralf Pera ist aber nicht nur quasi Vorstand und Wanderführer beim PWV, er ist außerdem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Pflege der Homepage des Vereins. „Man hat schnell festgestellt, dass ich eine gute Orientierung habe und nicht der Dümmste bin.“ Wie die meisten der 200 Mitglieder der Ortsgruppe ist Ralf Pera gerne in der Natur und wandernd unterwegs. Als Wanderführer hat er eine entsprechende Ausbildung beim PWV gemacht, kennt sich mit GPS-Systemen, Karten und Kompass aus. Seine Wanderungen plant er mit einem speziellen Programm am PC. Danach macht er mit seiner Frau Gabi, ebenfalls Mitglied in der Ortsgruppe, die Vortour. „Eine Vortour macht immer Spaß. Man sieht, was man erarbeitet hat, und macht sich mit der Umgebung der Wanderstrecke vertraut.“

Noch nicht lange ist es her, dass Ralf Pera mit 15 Personen einen Teil des Rodalber Felsenwanderwegs gewandert ist. Mit 13 Kilometer war es eine Tageswanderung. Wichtig ist ihm, dass An- und Rückreise, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten wird.

Riesig gefreut haben sich die Wanderer, als Ralf Pera am 30. August zur ersten Wanderung in der Corona-Zeit um den Gelterswoog und die Burg Hohenecken eingeladen hatte. „Alles immer unter den gültigen Corona-Bestimmungen.“ Mit 26 Anmeldungen – Pera: „Es werden mit Sicherheit über 30“ – ist die Wanderung der Ortsgruppe am 18. Oktober zur Reißinsel nach Mannheim sehr gefragt. Ralf Pera selbst war noch nicht auf der Reißinsel. Eine Vortour musste er in diesem Falle nicht unternehmen. „ Wir werden von der Ortsgruppe Frankenthal geführt. Insgesamt sind es 13 Kilometer.“

Im November steht ein Ausflug ins Leininger Land bevor, im Dezember eine kürzere Wanderstrecke in der näheren Umgebung. Und da wäre noch die Weihnachtsfeier, die mit entsprechendem Abstand im Haus der Naturfreunde in der Pariser Straße vorgesehen ist. jsw