Die Dartspieler sind bei der am Dienstag beginnenden Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace am Start. Doch diesmal wird einiges anders sein. Statt der sonst üblichen mehr als 3000 johlenden Zuschauer werden es bei dieser WM rund 1000 sein, die Profis wie Weltmeister Peter Wright oder den Weltranglistenersten Michael van Gerwen besingen. Aber das Spiel am Brett ist das Gleiche. Zumindest im Profisport, zu dem auch der für den DV Kaiserslautern startende Gabriel Clemens zählt.

Im Amateursport ist die Lage ganz anders. Hier gibt es dramatische Einschnitte zu verzeichnen, wie Ralf Brisch, Präsident und Spielleiter des DVK, bemerkt. „Ich wünsche mir, dass unser Ligabetrieb wieder stattfindet“, sagt Brisch. Er erhofft sich auch die Wiedereröffnung der Gaststätten sowie der Klub- und Sportheime, allerdings eher aus sportlichen Gründen. Denn die Heimspielstätten der Dartklubs der Umgebung sind in eben solchen Räumlichkeiten zu finden. „Wir haben seit März keinen Ligenbetrieb. Mitte des Jahres gab es eine abgespeckte Sommerliga. Ich hoffe, dass irgendwie mal gelockert wird“, verweist Brisch auf die aktuelle Verfügungslage. Die Steeldart-Akteure des DVK müssen, wie auch die E-Dart-Freunde, den Wettkampfgedanken zurzeit auf Eis legen. „Dart wird ja auch von vielen älteren Leuten gespielt. Die Ansteckungsgefahr ist einfach groß“, sagt Brisch.

Zumindest die Trainingseinheiten hätte er gerne wieder in seinem Kalender vermerkt. „Zu Hause allein oder gegen einen Computer zu spielen, ist nicht so spannend“, fügt der DVK-Präsident an. Statt Mensch gegen Maschine wünsche er sich daher wieder geöffnete Kneipen mit packenden Partien und einfaches Dartspielen mit seinen Vereinskameraden sowie etlichen spannenden Momenten, wenn es wieder darum geht, das entscheidende Doppel zu treffen.

Die Serie

In der Rubrik „Mein Wunschzettel“ schildern Sportler aus allen möglichen Bereichen jeden Tag in der Adventszeit, was sie sich gerade jetzt wünschen.