Er hat ein Faible für Gastronomie. Und das nicht erst seit gestern. Seit 2017 hat Rainer Benkert die Gastronomie in der Fruchthalle übernommen. Dem Nachfolger der Lauterer BMZ Gastrobetriebs GmbH stehen seine Ehefrau Anja und seine beiden Söhne Florian und Alexander zur Seite.

Je nach Größe der Festivität muss er auf festes Servicepersonal und auf Aushilfskräfte von Agenturen zurückgreifen. „Alleine ist der Betrieb bei Veranstaltungen in der Fruchthalle nicht zu schaffen“, verweist er beispielsweise auf die große Jubiläumsfeier der Bau AG mit 250 Gästen, für die ein Bauernbüffet vorzubereiten war oder auf eine Großveranstaltung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern. „Sieben Großveranstaltungen innerhalb von knapp zwei Wochen sind eine Herausforderung.“

Nicht nachvollziehen kann Rainer Benkert das Gerücht, er wolle die Gastronomie in der Fruchthalle aufgeben. „Für mich völlig unverständlich“, schüttelt er den Kopf. „Ich bleibe der Fruchthalle treu. Da möchte ich die nächsten Jahre bleiben“, so der 59-Jährige. Das Catering in der Fruchthalle sei ein Teil seines Lebens geworden. Zu sehr seien die Mitarbeitenden in der Fruchthalle mit Christoph Dammann, dem Leiter des Referats Kultur an der Spitze, zu einer großen Familie zusammengewachsen.

„Kniebrech 11“ wird nach Corona nicht mehr öffnen

Corona ist am Geschäftsmann Rainer Benkert nicht spurlos vorübergegangen. Sein von ihm betriebenes Restaurant am „Kniebrech 11“ wird er coronabedingt nicht mehr öffnen. Auch hat er bislang nur einen kleinen Teil der staatlichen Coronahilfen für die Schließung der Fruchthalle während der vergangenen beiden Jahre erhalten. „Auf einen großen Teil der Unterstützung warte ich noch immer.“

Dass der gelernte Einzelhandelskaufmann eine Antenne für die Gastronomie hat, hat er über zehn Jahre mit dem Betrieb der „Buzzhaltestelle“, dem rot-weißen Fantreff und Kiosk vor der Eisenbahnunterführung zum Betzenberg unter Beweis gestellt. Mit dem Abschlussball der Tanzschule Marquardt Mitte Juli, stehen auch für die Fruchthalle die Sommerferien an. „Dann ist bis Ende August Grundreinigung angesagt.“