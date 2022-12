Es sieht gut aus für Bürger, die in Zukunft mit dem Fahrrad von Mehlbach nach Schallodenbach fahren wollen. Nachdem der Mehlbacher Ortsgemeinderat bereits im November dem Ausbau der Passage auf seinem Terrain zugestimmt hatte, votierten die Schallodenbacher Mandatsträger am Montagabend für den Radwegbau auf ihrer Gemarkung. Dies teilte Erster Beigeordneter Markus Rösner (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Auf Schallodenbacher Seite seien es etwa 800 Meter, auf denen ein vorhandener Feldweg zu einem Radweg ausgebaut werden müsse. Dafür seien Kosten in Höhe von 390.000 Euro veranschlagt. Die Planungen könnten umgesetzt werden, falls es eine entsprechende Förderung gibt und im Gemeindehaushalt die Voraussetzungen stimmen. Letztlich müsse Schallodenbach etwa 20.000 Euro aus eigener Kasse beisteuern.