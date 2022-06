Wegen Nötigung im Straßenverkehr haben zwei Fahrradfahrer am Mittwochmittag einen Traktorfahrer angezeigt. Die Polizei berichtet, dass eine 62-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann bereits am Sonntag gegen 13 Uhr auf einem Radweg kurz vor Erfenbach unterwegs waren. Dort sei ihnen ein Traktor mit Anhänger entgegen gekommen. Das Gespann fuhr – so beschreiben es die Radfahrer – „mit unverminderter Geschwindigkeit und ohne ausreichenden Abstand an den Radfahrern vorbei“ gefahren, so dass beide nach rechts ausweichen mussten. Die Polizei hat nach eigenen Angaben in der Sache die Ermittlungen aufgenommen: Im Raum steht der Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr.