Frank Ziegler hat was, was andere nicht haben. Der Radsporttrainer sieht einen Sportler, erkennt, ob er was er auf der Bahn kann und wie weit er es bringen könnte, wählt ihn aus und schickt ihn ins Rennen. Und dann kommen Medaillen dabei raus. Hunderte haben seine Schüler inzwischen gesammelt, die er in 40 Trainerjahren betreut hat. Dabei wurde sein eigenes Talent damals fast nicht erkannt.

Wie steinig ein Weg sein kann, der zum Erfolg führt, weiß Frank Ziegler nur zu gut. Seiner begann in Gera zu DDR-Zeiten. Sein Vater war Kfz-Meister, der Sohn half ihm oft in den Ferien und