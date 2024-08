Am 10. August findet – zum zwanzigsten Mal in Folge – die Rennraddemonstration „Nuclearban Radmarathon“ statt. Mehr als 100 Radsportlerinnen und Radsportler engagieren sich auf der laut Veranstalter längsten eintägigen Demonstration in Deutschland als Schrittmacher für nukleare Abrüstung. Zum ersten Mal wird Vaihingen/Enz Start und Zielort sein. Die 338 Kilometer lange Fahrt führt über Zuzenhausen, Mannheim, Kaiserslautern und Lingenfeld zurück in den Landkreis Ludwigsburg.

Von circa 12.55 bis 13.25 Uhr machen die Radfahrer in Kaiserslautern Station. In der Alten Eintracht, Unionsstraße, werden sie von Oberbürgermeisterin Beate Kimmel – die eine der Schirmherrinnen des Rennens ist – und Dekan Richard Hackländer begrüßt. Mitglieder und Freunde der Friedensinitiative Westpfalz (FIW) versorgen die Radfahrer mit Essen und Getränken. Dann geht es zum westlichsten Punkt der Rundfahrt, zum Parkplatz am Gedenkstein für die Flugtagkatastrophe bei Ramstein. Dort gibt es von circa 14.10 bis 14.30 Uhr Gelegenheit zum Gedenken für die zahlreichen zivilen Opfer der Veranstaltung vom 28. August 1988.

Der Marathon wird veranstaltet von der Friedenswerkstatt Mutlangen und dem RSC Bretten. Als Teil einer weltweiten Bewegung setzt er sich für die Stärkung des 2021 in Kraft getretenen UN-Atomwaffenverbotsvertrages ein.