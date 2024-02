Unter dem Titel „Verklärte Nacht“ steht das 2. Ensemblekonzert mit Mitgliedern der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) Saarbrücken Kaiserslautern am kommenden Sonntag, 3. März, ab 11 Uhr im SWR-Studio Kaiserslautern.

Drei Bläserquintette aus den 1920er-Jahren gefolgt von Schönbergs titelgebendem Streichsextett „Verklärte Nacht“ von 1899 stehen auf dem Programm des Konzerts im Emmerich-Smola-Saal.

Paul Hindemith galt in seinen frühen Jahren als revolutionärer Bürgerschreck, der nicht nur Anklänge an „niedere“ Unterhaltungsmusik in seine Werke einbezog, sondern auch ungewöhnliche Instrumente wie eine Sirene oder eine sandgefüllte Blechdose verwendete. Auch die Kleine Kammermusik op. 24 Nr. 2 von 1922 wurde heftig kritisiert und als „Musik von einer Laszivität und Frivolität, die nur einem ganz besonders gearteten Komponisten möglich sein kann“, bezeichnet. Sie ist zum Auftakt des Konzerts am Sonntagmorgen zu hören.

Zwischen 1919 und 1923 nahm Hanns Eisler Privatunterricht bei Schönberg. Sein in dieser Zeit entstandenes Divertimento für Bläserquintett op. 4, das im Programm folgt, wurde inspiriert durch Schönbergs eigenes Bläserquintett op. 26. Von den ursprünglich vorgesehenen drei Sätzen blieben zwei übrig: ein knappes Andante con moto mit chromatisch gefärbter Melodik und sechs Variationen, die in einer „schmetternden“ Kadenz des Horns ihren Abschluss finden. Das Bläserquintett op. 10, der erste größere Erfolg des Janáček-Schülers Pavel Haas, erklang zum ersten Mal im März 1930 in Brünn.

Schönbergs „Verklärte Nacht“ wiederum wurde im März 1902 im Kleinen Saal des Wiener Musikvereins uraufgeführt, wobei es nach der Erinnerung des Komponisten „ausgezischt wurde und Unruhe und Faustkämpfe verursachte“. Zu ungewohnt und modern war die Tonsprache, zu anzüglich die Gedichtvorlage von Richard Dehmel. Mittlerweile zählt „Verklärte Nacht“ zu den am meisten gespielten Werken Schönbergs.

Die Ausführenden sind Britta Jacobs (Flöte), Veit Stolzenberger (Oboe), Lyunta Kobayashi (Klarinette), Zeynep Ayaydinli (Fagott), Benoit Gausse (Horn), Ermir Abeshi und Helmut Winkel (Violine), David Kapchiev und Benjamin Rivinius (Viola) sowie Min-Jung Suh und Mario Blaumer (Violoncello), es moderiert Gabi Szarvas.

Termin

Karten für das Konzert am Sonntag, 3. März, ab 11 Uhr, gibt es bei der Tourist-Information Kaiserslautern, bei Thalia, online über rheinpfalz.de/ticket oder an der Tageskasse. Studenten Kaiserslauterer Hochschulen haben freien Eintritt.