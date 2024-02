Der Finne Antti Siirala gilt als einer der besten Pianisten seiner Generation. Am 23. Februar gastiert er als Solist mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern in der Fruchthalle in Kaiserslautern. Der Titel des Konzerts: „Ruhiger Fluss und Drama“.

Große Emotionalität kennzeichnet das Klavierkonzert Nr. 1 von Johannes Brahms, ist es doch entstanden unter dem Eindruck des Selbstmordversuchs des Komponisten Robert Schumann, der für Brahms ein wichtiger Mentor und Förderer war. Jean Sibelius’ Sechste und Siebte Sinfonie dagegen verströmen die Ruhe und Reinheit, die das Element Wasser vermitteln kann.

„Seine Siebte beschrieb er als einen Fluss, der sich aus zahllosen Zuflüssen bildet, die alle ihren eigenen Weg suchen, bevor sie sich vereinen und breit und majestätisch dem Meer entgegen fließen. In der Sechsten wiederum wollte Sibelius statt der Orchestercocktails, die seine Zeitgenossen kredenzten, dem Publikum ,reines Quellwasser’ reichen. Tatsächlich vermittelt die Sinfonie ein Gefühl von Ruhe und Frieden, wie ein See, den gelegentlich der Wind kräuselt“, heißt es in der Ankündigung für das Konzert der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern mit dem Pianisten Antti Siirala am 23. Februar, bei dem alle drei Werke aufgeführt werden.

Das Dirigat hat Pietari Inkinen innen, die Einführung hält Burkhard Egdorf.

Gestalterische Intelligenz

Siirala, Jahrgang 1979, hat sich als einer der besten Pianisten seiner Generation etabliert. Die Kritik hebt vor allem seine Palette von Klangschattierungen, die differenzierte, sangliche Phrasierung und seine gestalterische Intelligenz hervor. Der 44-Jährige ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, darunter der Leeds International Piano Competition. 1997 gewann er den Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb Wien als jüngster Preisträger in dessen Geschichte.

Daraus resultierte in den Folgejahren die Aufführung aller Klavierwerke Beethovens an der Sibelius-Akademie in Helsinki und ein Beethoven-Schwerpunkt in Siiralas Repertoire. Er musiziert mit namhaften Dirigenten. CD-Einspielungen, für die er mehrmals den Editor’s Choice Award des Gramophone Magazins erhielt, umfassen Schuberts Forellenquintett mit neukomponierten Variationen sowie Werke von Brahms und Schubert-Transkriptionen.

Termin

Sinfoniekonzert der Deutschen Radio Philharmonie mit Antti Siirala, Freitag, 23. Februar, 19.30 Uhr, Fruchthalle Kaiserslautern. Einführung im Roten Saal um 18.45 Uhr.

Karten in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 3652316, bei Thalia Ticketservice (0631 36219 814) und über www.eventim.de. Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag zur Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung in öffentlichen Nahverkehrsmitteln in der zweiten Klasse.