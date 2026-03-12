„Musik aus europäischen Höfen“ spielt die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern bei ihrem nächsten Konzert der Reihe „À la carte“.

Im SWR-Studio Kaiserslautern geht sich das Orchester im Format „DRP Pur“ am Donnerstag, 19. März, um 13 Uhr auf eine Reise durch die musikalischen Zentren Europas – von Böhmen nach England und Österreich. Die künstlerische Leitung übernimmt Solokontrabassistin Ilka Emmert, da bei „DRP Pur“ kein Dirigent am Pult steht. Das Konzert ist das zweite der Programmlinie „Musik an europäischen Höfen“, die unterschiedliche höfische Klangwelten und ihre stilistischen Verflechtungen beleuchtet.

Ein eigenwilliges Werk des böhmischen Barock eröffnet das Konzert: Jan Dismas Zelenkas „Hipocondrie“ à 7 concertanti. Henry Purcells Suite aus „Abdelazer or The Moor’s Revenge“ führt in die englische Theaterwelt des 17. Jahrhunderts. Prägnante Tänze, markante Rhythmen und kontrastreiche Charaktere verleihen der Musik eine besondere Farbigkeit; nicht zuletzt diente sie Benjamin Britten als Inspiration für seinen „Young Person’s Guide“ (zu erleben im DRP-Familienkonzert am 14. März). Abschließend folgt Joseph Haydns Sinfonie Nr. 6 D-Dur „Le matin“.

Auch in Bayreuth aktiv

Ilka Emmert ist seit 2007 Solokontrabassistin der Deutschen Radio Philharmonie, sie hatte in Frankfurt am Main studiert und war Mitglied renommierter Auswahlensembles wie dem Bundesjugendorchester und dem European Chamber Orchestra. Zahlreiche Wettbewerbserfolge – darunter erste Preise in Karlsruhe und Markneukirchen – führten zu vielfältigen Auftritten sowie zu preisgekrönten CD- und Rundfunkaufnahmen. Ein besonderes Anliegen ist ihr die historische Aufführungspraxis. Außerdem ist sie Vorspielerin der Kontrabässe im Bayreuther Festspielorchester.

Das Konzert findet in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern statt. SWR-Moderatorin Sabine Fallenstein führt durchs Programm. Das Konzert wird live ab 13.04 Uhr auf SWR Kultur übertragen. Karten gibt es in der Tourist-Information Kaiserslautern, bei Thalia, unter Ticket-Hotline 01806 570000) oder unter www.eventim.de.