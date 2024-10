Ein Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Zollamtstraße verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 63-jährige Fahrer eines Peugeot auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt unterwegs, als der 44-jährige Radfahrer seinen Weg kreuzte. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen, und es kam zur Kollision. Sowohl das Fahrrad als auch das Auto wurden dabei beschädigt. Der 44-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen im Bein und im Nacken, lehnte aber eine Behandlung in einem Krankenhaus ab, teilt die Polizei weiter mit. Den Beamten fiel bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch und eine verwaschene Sprache auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,27 Promille. Der Mann räumte den regelmäßigen Konsum von Methadon ein. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle genommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall laufen.