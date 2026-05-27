Obwohl ein Radfahrer am Dienstagnachmittag, 26. Mai, bei einem Unfall verletzt worden ist, flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, war der Radfahrer gegen 17.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße unterwegs. In Höhe des Anwesens Nummer 55 wollte er nach rechts in die Weberstraße abbiegen. Dabei nahm er einem Autofahrer die Vorfahrt und des kam zum Unfall, bei dem das Auto beschädigt wurde. Der Mann wurde vom Wagen frontal erfasst und prallte auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des Wagens. Der Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, dass der Radfahrer eine blutende Verletzung am Kopf davontrug. Dennoch habe er sich sein Rad geschnappt und seit Richtung Innenstadt davongefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 36914199.