Nachdem er einen Unfall in der Hauptstraße verursacht hatte, fuhr ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag einfach davon. Wie die Polizei mitteilt, gab der betroffene Autofahrer später bei ihr zu Protokoll, dass er mit seinem Skoda Octavia aus Richtung Kappellenstraße in Richtung Otterstraße fuhr, als gegen 17.30 Uhr ein Fahrradfahrer von rechts nach links die Fahrbahn kreuzte. Offenbar hatte der Radler nicht auf den vorfahrtsberechtigten Wagen geachtet, so dass er gegen ihn prallte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer anschließend davon. Der Schaden am Skoda wird auf 800 Euro geschätzt; am Fahrrad könnte ein Schaden am Hinterrad entstanden sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 jederzeit entgegen.