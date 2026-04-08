Ein Streit zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer hat am Dienstagabend im Gersweilerweg in Kaiserslautern zu einer Handgreiflichkeit geführt. Nach Angaben der Polizei hatte ein 27-jähriger Radfahrer gegen ein Auto geschlagen, das auf dem Radweg geparkt war. Der 53-jährige Besitzer des Wagens, der die Situation beobachtete, ging daraufhin auf den Radfahrer los. Der Radfahrer erlitt durch Schläge eine Verletzung im Gesicht. Zudem wurde seine Action-Kamera bei dem Angriff beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 36914199 entgegen.