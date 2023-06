Zu einem tödlichen Unfall ist es am Montagmittag am Bahnübergang im Ortsteil Weltersbach gekommen, als ein Fahrradfahrer mit einem Zug zusammenstieß. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 83-Jährige mit seinem E-Bike den Skulpturenweg von der Straße „Am Dorfgarten“ kommend in Richtung Obermohr. Kurz vor 13 Uhr überquerte er den unbeschrankten Bahnübergang. Bei dem Zusammenstoß mit der Regionalbahn wurde der Mann so schwer verletzt, dass er trotz Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle verstarb. Im Zug befanden sich etwa 25 Personen. Nach dem aktuellen Stand blieben sie unverletzt. Zum größten Teil handelte es sich bei den Fahrgästen um Schulkinder. Ihre Eltern holten sie vor Ort ab. Nach eigenen Angaben habe niemand der Passagiere den Unfall gesehen. Der 55-jährige Zugführer erlitt einen Schock. Er wurde vom Notfallmanagement der Deutschen Bahn betreut. Die Bahnstrecke zwischen Landstuhl und Kusel ist derzeit gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit nicht absehbar. Die Ermittlungen laufen.

Bereits 2012 war es an derselben Stelle zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 25-jähriger Radfahrer starb nach dem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn. Zum Unfallzeitpunkt hatte der junge Amerikaner Kopfhörer aufgehabt und daher die Signale des herannahenden Zugs überhört.