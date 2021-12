Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr unterhielt sich in der Stahlstraße zwei Autofahrerinnen miteinander. Dazu hatte eine Fahrerin ihre Tür etwas geöffnet. Ein Radfahrer prallte laut Polizei gegen die Tür und stürzte dann gegen ein weiteres Auto. Nach kurzer Unterhaltung entfernte sich der Radfahrer, angeblich um etwas nach Hause zu bringen, kehrte aber nicht zurück. Der Mann soll 40 bis 45 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Er trug eine graue Hose und Jacke, weder Bart noch Brille, hatte grau melierte Haare, einen dunklen Teint und fuhr mit einem schwarzen Rad mit roten Streifen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369-2150.