Der Fahrradhelm eines Mannes verhinderte am Sonntag einen schlimmeren Ausgang eines Unfalls in der Hauptstraße.

Ein 67 Jahre alter Radfahrer hatte am Sonntagvormittag Glück im Unglück. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Rad gegen 11.45 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Katzweiler unterwegs. Als er von der Straße auf den Radweg wechseln wollte, blieb er mit dem Fahrrad am Bordstein hängen und stürzte. Dabei fiel der 67-Jährige mit dem Kopf auf die Bordsteinkante und verletzte sich – laut Polizei verhinderte der Fahrradhelm des Mannes Schlimmeres. Der 67-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizisten übergaben das Rad des Mannes dessen Ehefrau.