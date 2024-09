Ein Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag auf regennasser Fahrbahn gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Betroffene verständigte selbst die Polizei und teilte mit, kurz nach 15 Uhr auf dem Radfahrstreifen in der Reichwaldstraße in Richtung Vogelwoogstraße unterwegs gewesen zu sein. In der Kurve der abknickenden Vorfahrtstraße sei er auf die Fahrbahnmarkierung geraten und der Vorderreifen sei weggerutscht. Der 52-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.