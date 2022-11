Das sind die Themen des Tages in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

Gute Nachricht für Fahrradfahrer: An der Einmündung des Karlstals (L500) in die B270 tut sich was. Das Queren der Straße soll bald sicherer gemacht werden. Eine alte Forderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) wird damit erfüllt.

Die Waschmühle ist sommerlicher Sehnsuchtsort, Kultbad und für ungezählte Lautrer der Ort, an dem sie das Schwimmen gelernt haben. Doch das Freibad hat eine bewegte Geschichte, sogar eine Schließung stand im Raum.

Nun steht im Mammutprozess gegen eine Bande von Drogendealern auch das Strafmaß für ein Duo aus dem Raum Kaiserslautern fest: Beide Männer müssen für viele Jahre ins Gefängnis.

Die in den vergangenen Jahren nichtgefeierte Fastnacht hat in Form eines Miniaturfläschchens Champagner im Beet vor dem KVK-Vereinsheim „Kalause“ bestens überstanden. Als Magnum-Flasche wurde sie dort am Freitag ausgegraben und von einer glücklichen Narrenschar begeistert gefeiert.

Ab Sonntag nehmen rund 900 Soldaten der Bundeswehr an einer zehntägigen Übung teil, die im Raum Kaiserslautern, Kusel, Zweibrücken, St. Wendel, Freisen, Birkenfeld und Kirn stattfindet.