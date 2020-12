Am Dienstagmorgen ist es in der Pirmasenser Straße zu einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Der 36-Jährige war laut Polizei mit seinem Fahrrad auf der Karcherstraße unterwegs und wollte die Pirmasenser Straße in Richtung Roonstraße überqueren. Vor dort kam ein 64-jähriger Autofahrer, der seinerseits nach links in die Pirmasenser Straße abbiegen wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Der Radler wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Windschutzscheibe geschleudert. Dabei zog er sich Verletzungen an der Schulter und am Fuß zu. Rettungskräfte brachten ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2500 Euro.