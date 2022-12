Bei einem Unfall mit einem Auto wurde ein 23-jähriger Radfahrer am Samstag in der Königstraße verletzt. Der 23-jährige Mann, der in Kaiserslautern wohnt, benutzte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad den Radweg in der Königstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto die Pirmasenser Straße und wollte in die Königstraße abbiegen. Hierbei übersah der Autofahrer den Mann auf dem Fahrrad, sodass es zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen. Er wurde vorsorglich von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.