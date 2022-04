Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Dienstagmittag im Bereich Eselsfürth leicht verletzt worden. Der 19-jährige Radler war nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine 34-jährige Autofahrerin beim Abbiegen in Richtung Mehlingen seinen Weg kreuzte. Der Polizei zufolge kam es zur Kollision, bei der sich der Biker Schürfwunden an Hand und Bein zuzog. Fahrrad und Auto wurden beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt.